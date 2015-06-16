Last Pass, problemi gravi per la privacy utenti

[caption id="attachment_10559" align="alignleft" width="300"] Last Pass[/caption] Last Pass è una piattaforma che a quanto pare è stata violata. Proprio per questa ragione vogliamo parlare di quest’ultima per comprendere al meglio l’accaduto. Violato questo servizio pare proprio che sia stata messa in pericolo la privacy di milioni di utenti e le loro relative password, in quanto si può accedere a tutti i dati, le email e le rispettive domande di sicurezza. Questa piattaforma è nata per poter garantire molta protezione delle password degli utenti, ma a quanto pare questa volta c’è stato il flop in quanto è come se ci fosse un retro server che svela e compila tutti i form e tutti i campi che riguardano i dati dell’utente. Questa compilazione avviene in modo automatico e Last Pass quindi si è trovato a dover non solo risolvere la questione, ma anche e soprattutto a dare delle spiegazioni ai suoi utenti. L’azienda intanto è già al lavoro per poter poi svolgere dei test per trovare delle soluzioni. Non resta altro quindi che attendere ulteriori informazioni a riguardo, che arriveranno sicuramente con un comunicato stampa ufficiale da parte dell’azienda. Tutto questo ha anche smosso la clientela che non si è proclamata contenta del servizio, in quanto non ha portato a termine ciò che è stato promesso.