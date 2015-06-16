Il sistema operativo iOS 9 sarà compatibile con Apple TV

[caption id="attachment_10513" align="alignleft" width="300"] iOS 9[/caption] Secondo le ultime notizie pare proprio che con la presentazione del sistema operativo iOS 9, saranno presentate anche le app di Apple TV, infatti dopo la consegna agli sviluppatori della versione beta si stanno iniziando a testare le prime compatibilità. La nuova versione del sistema operativo pare che dovrà essere presentato in una nuova versione nel periodo autunnale, anche se non si hanno certezze a riguardo. Una delle prime notizie certe è senza dubbio quella della compatibilità con la Apple TV, un nuovo progetto che è stato portato avanti dalla società da Cupertino e che si spera possa avere successo come i precedenti. Le informazioni riguardo queste notizie sono state rilasciate da uno sviluppatore chiamato Steve Troughton – Smith e queste ultime non fanno altro che confermare tutto ciò che è stato pensato in passato. Bisogna ricordare che la Apple TV non è stata presentata all’evento WWDC 2015 poiché molto probabilmente non erano ancora pronti i piani di abbonamento ma anche le compatibilità con il sistema operativo. A questo punto non resta altro che attendere il lancio di iOS 9 che potrebbe portare ad una vera e propria evoluzione, per avere certezze però bisogna attendere le informazioni ufficiali dell’azienda in questione.