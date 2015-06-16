Samsung Galaxy A8, a breve il dispositivo sarà presentato

[caption id="attachment_10561" align="alignleft" width="300"] Samsung Galaxy A8[/caption] Secondo le ultime indiscrezioni pare proprio che il Samsung Galaxy A8 sia stato svelato, tutto questo perche sono apparse le prime immagini del phablet. Si tratta di un dispositivo Android con un display HD da 5,7 pollici e con un processore octa core Snapdragon 615, 2 GB di RAM e 16 GB di storage, espandibile tramite schede microSD e un lettore di impronte digitali. La fotocamera posteriore ha una risoluzione di 16 Megapixel, mentre quella frontale ha un sensore da 5 Megapixel. Non manca ovviamente il supporto per le reti LTE, ormai comune anche su smartphone più economici. La batteria ha invece una capacità di 3.050 mAh, il tasto home nasconde il lettore di impronte digitali. Dimensioni e peso sono 157,7×76,7×5,9 millimetri e 140 grammi, rispettivamente. Il sistema operativo installato è Android 5.1.1 Lollipop. Non resta altro quindi, che attendere ulteriori informazioni riguardo questo fantastico Samsung Galaxy A8 che sicuramente sarà all’altezza delle esigenze e delle richieste degli utenti. L’azienda una volta programmato il lancio sicuramente farà un annuncio ufficiale che informerà l’utenza interessata al prodotto e non. Si attendono quindi le notizie del lancio prima di dare delle opinioni affrettate in quanto non si conoscono ancora le prestazioni del dispositivo in questione.