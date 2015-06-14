Facebook, l'app è stata scaricata da più di un miliardo di utenti

[caption id="attachment_7848" align="alignleft" width="300"] Facebook[/caption] Facebook è uno dei social network più utilizzati del momento e a quanto pare l’app di messaggistica è stata sia apprezzata e sia criticata. Nonostante tutto però, quest’ultima è riuscita ha riscosso un enorme successo, sarà stato l’obbligo, sarà stato il passo in avanti ma quasi tutti gli iscritti alla piattaforma social hanno a disposizione l’applicazione. Si registrano infatti oltre un miliardo di download solo su sistema operativo Android, oltre all’app in questione ci sono anche Whatsapp, Google Search, google Maps, You Tube e Gmail. Dunque la scelta di presentare un’applicazione per la messaggistica di Facebook è stata ottima, in quanto i con i download si è riuscita a registrare una grossa affluenza di utenti. Mark Zuckerberg già in precedenza aveva dichiarato in una conferenza stampa che gli utenti a poche ore dal lancio erano già tantissimi ma ad oggi si arriva a risultati davvero stratosferici. Non resta altro che attendere ulteriori informazioni a riguardo, che sicuramente riusciranno ad accontentare le richieste e soprattutto ad eliminare i dubbi di tutti coloro che sempre fanno richieste all’azienda e non solo. Quindi si attende ancora qualcosa riguardo la piattaforma social che ormai è in continuo aggiornamento per essere al passo con i tempi.