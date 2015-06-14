Foxconn, l'azienda potrebbe produrre dispositivi Apple

[caption id="attachment_9621" align="alignleft" width="300"] Apple[/caption] Foxconn è un’azienda che potrebbe aprire alcuni stabilimenti in India entro il 2020 per poter poi produrre degli iPhone e tanti altri dispositivi targati Apple. A dichiararlo sono state alcune fonti locali che hanno poi avuto un minimo di informazioni per esporre questa notizia. Questa scelta è sicuramente derivata dal fatto che si vuol rendere l’azienda da Cupertino più competitiva anche sul mercato dei fornitori. Inoltre, differenziando la produzione in più nazioni, il gruppo cinese potrebbe confrontarsi più facilmente con concorrenti che acquistano sempre più smalto agli occhi di Apple, tra cui Quanta Computer. Foxconn e Apple però non hanno ancora commentato la situazione, quindi ancora non è stata confermata l’indiscrezione, tant’è vero che si potrebbero anche effettuare dei dietrofront riguardo questa notizia. Intanto si parla anche di un abbassamento dei costi di vendita, in quanto si tratta di un parse che la Apple avrebbe tra i targhet proprio per la presenza di un’elevata popolazione. Non è forse un caso, in quest’ottica, che negli ultimi anni Cupertino abbia previsto delle offerte pensate unicamente per il mercato indiano, come ad esempio quella mediamente recente su iPhone 4. Non resta altro che attendere ulteriori informazioni riguardo la situazione, che sicuramente saranno rilasciate in futuro.