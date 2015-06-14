Archos 55 Helium Plus il nuovo dispositivo presentato

[caption id="attachment_10554" align="alignleft" width="300"] Archos 55 Helium Plus[/caption] Archos 55 Helium Plus è un dispositivo che è stato presentato dall’azienda francese che produce smartphone di fascia medio bassa. Questi ultimi sono soprattutto indirizzati a tutti coloro che vogliono avere un dispositivo funzionale e versatile, quindi con delle caratteristiche importanti ad un costo accessibile. Il dispositivo in questione ha anche un fratello, ovvero il 50 ed entrambi sono dotati del sistema operativo Android Lollipop 5.1. Le caratteristiche principali di Archos 55 e 50 Helium Plus sono sicuramente un display da 5,5 e 5 pollici, mentre l’hardware restante è praticamente uguale, compresi i processori quad core da 1 GB di RAM e 8 GB di memoria interna per lo storage. Il prezzo dei rispettivi dispositivi è di 190 euro e di 170 euro, quindi non è molto alto. L’accessibilità è per tutti gli utenti, anche quelli che hanno grandi richieste, infatti pare proprio che i dispositivi potranno avere successo grazie al basso prezzo. Ulteriori informazioni riguardo ai dispositivi di cui stiamo parlando sicuramente arriveranno quando gli utenti rilasceranno le prime recensioni, e proprio in quel momento si potrà scoprire molto di più, sicuramente ci saranno anche piccole imperfezioni che però poi l’azienda provvederà a risolvere per accontentare la clientela esigente e non.