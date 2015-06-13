Apple Watch, è impossibile effettuare il downgrade
di Redazione
13/06/2015
Secondo le ultime indiscrezioni l’Apple Watch ha alcune difficoltà che riguardano il downgrade a versioni precedenti del sistema operativo. Questa notizia arriva dagli Stati Uniti ed inoltre tutti i possessori dello smartwatch non possono accedere tranquillamente alla modalità DFU, dovendo quindi chiedere aiuto direttamente all’azienda da Cupertino. Tutta questa situazione è emersa con il rilascio della versione di WatchOS 2 dove alcuni utenti avendo scaricato i contenuti hanno tentato di tornare anche al firmware precedente ma senza successo. Per poterlo fare, come detto in precedenza, bisogna rivolgersi all’azienda e questo potrebbe risultare un vero problema in quanto si pensa che l’intervento esterno non è incluso nella garanzia e quindi si dovrebbe addirittura aggiungere una cifra per questa modifica. Di norma, su iOS è possibile tornare a una versione precedente del firmware tramite la modalità DFU, nel periodo finestra che solitamente la società garantisce per questa operazione. Mancando questa funzionalità in Apple Watch, però, l’operazione a livello domestico non è possibile. Non resta altro che attendere ulteriori informazioni riguardo la situazione del dispositivo che potrebbe risolversi a breve, e per saperlo bisogna attendere dei comunicati ufficiali dell’azienda da Cupertino che probabilmente sta già lavorando per la risoluzione del problema comunicato dall’utenza.
