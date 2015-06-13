BlackBerry presenterà un dispositivo Android con tastierino

[caption id="attachment_8719" align="alignleft" width="300"] BlackBerry[/caption] Secondo le ultime indiscrezioni pare che BlackBerry annuncerà un nuovo smartphone con sistema operativo Android con una tastiera fisica. Il lancio potrebbe avvenire già entro l’autunno e tutto questo avverrà perche pare proprio che l’ultima versione del sistema operativo non ha consentito all’azienda di recuperare terreno nei confronti dei concorrenti, nonostante le interessanti funzionalità di BlackBerry 10 e l’arrivo sul mercato di otto dispositivi in due anni. L’azienda avrebbe scelto l’azienda Mountain View per poter diffondere al meglio i servizi dei software e dei vari beni aziendali. Inoltre in nuovo CEO pare che abbia voluto puntare su un sistema di device management BES12 che riesce a far gestire al meglio gli utenti. Così si potrebbero convincere anche le persone più scettiche, garantendo una sicurezza di alto livello anche con altri sistemi operativi. BlackBerry 10 integra il componente “Android runtime” che permette di eseguire applicazioni e giochi scritti per la piattaforma di Google. Altra cosa importante da aggiungere è senza dubbio la presenza di una tastiera fisica, un elemento importante per tutti i dispositivi che riesce a rendere comoda la digitazione dei messaggi e non solo. Non resta altro che attendere ulteriori informazioni riguardo tutte queste novità dell’azienda dai device aziendali per poter poi dare delle opinioni.