Il sistema iOS 8 si prepara ad accogliere Apple Music

[caption id="attachment_7935" align="alignleft" width="300"] iOS 8[/caption] Secondo le ultime indiscrezioni il sistema operativo di Apple iOS 8 proporrà agli utenti un popup per poter incentivare l’iscrizione e l’adozione rapida della nuova piattaforma Apple Music. A svelarlo sono stati gli sviluppatori nell’ultima beta e a quanto pare in occasione della WWDC, di apprende come gli utenti saranno avvisati tramite un popup speciale. Un modo, forse, anche per accelerarne l’adozione. Ci saranno ben due versioni tra cui anche quella con abbonamento a 9,99 dollari per singolo utente e poi quella da 14,99 dollari per sei utenti della stessa famiglia. Dall’inizio invece sarà possibile provare la trial. La sottoscrizione non sarà assolutamente obbligatoria e chi non vorrà iscriversi e avvalersi di Apple Music può tranquillamente abbandonare la pagina e non continuare con gli accessi e non solo. Per attendere ulteriori informazioni non resta altro che guardare la pagina ufficiale dell’azienda da Cupertino che sicuramente a breve rilascerà delle informazioni per accontentare le richieste degli utenti che sono curiosi di scoprire queste nuove funzionalità che riguardano la piattaforma musicale del sistema operativo più conosciuto al momento. Si attendono quindi ulteriori notizie a riguardo per poi trarre delle conclusioni e non solo riguardo la situazione.