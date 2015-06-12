Con iOS 9 di Apple, arriva anche la penna per iPad Pro

[caption id="attachment_10513" align="alignleft" width="300"] iOS 9[/caption] Il sistema operativo più discusso e atteso del momento è senza dubbio iOS 9 e a quanto pare sono state date anche alcune informazioni che lasciano intendere che ci sarà l’arrivo di una penna stilo per iPad Pro. Come confermato dal palco della WWDC di San Francisco, iOS 9 è dotato di una nuova tecnologia di touch predittivo, ovvero in grado di analizzare tempi di risposta, curve e velocità, per rendere il touchscreen ancora più scattante. iPad Pro, un tablet pensato per l’utenza business e per il settore educational, non ha ancora una data effettiva di rilascio, anche se molti analisti pensano possa essere reso disponibile nell’ultimo trimestre dell’anno. Non resta altro quindi, che attendere ulteriori informazioni che riguardano la presenza del sistema operativo iOS 9 sui dispositivi di cui abbiamo parlato fino ad ora, anche se molto probabilmente possiamo dire che poiché gli sviluppatori stanno lavorando sodo, sicuramente si potrà ammirare questo sistema operativo sulla maggior parte dei dispositivi che sono targati Apple. L’azienda appena avrà delle certezze quindi, farà le sue comunicazioni che apprezzeranno tutti gli utenti per poi scegliere se preferiscono aggiornare i dispositivi o meno, anche se per la società da Cupertino è sempre consigliato fare dei passi in avanti.