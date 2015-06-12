Twitter, non c'è il limite di 140 caratteri per i messaggi privati

[caption id="attachment_7315" align="alignleft" width="300"] Twitter per Android[/caption] Stando a quanto riportano le ultime indiscrezioni pare proprio che Twitter stia apportando delle modifiche. È tra i social network più utilizzati del momento e quindi pare proprio bisogna andare avanti e portare delle innovazioni per stare al passo con i tempi che corrono. La prima modifica effettuata è quella che riguarda i caratteri nei messaggi diretti, infatti è stato rimosso il limite di 140 caratteri per comunicare liberamente con gli utenti. Questo dimostra come l’azienda stia sempre all’avanguardia cercando di sviluppare e ottimizzare la piattaforma social. L’annuncio è stato fatto e pare che nel mese di luglio ci sarà questo update che riguarderà i messaggi, in modo tale da poter utilizzare anche Twitter come un’app di messaggistica. Il nuovo limite ai messaggi diretti è di 10 mila caratteri, quindi tutti possono effettuare conversazioni più lunghe rispetto a quelle precedenti. Non resta altro che attendere l’uscita dell’aggiornamento che avverrà il prossimo mese per poi usufruire di questa fantastica nuova funzionalità. Molto probabilmente ci saranno anche altre novità con l’aggiornamento ma al momento si parla solo di questa fantastica modifica, quindi bisogna attendere ancora un po’ per conoscere al meglio l’aggiornamento della piattaforma di messaggistica dall’uccellino azzurro, che sta subendo continuamente cambiamenti.