Android One non ha avuto molto successo. Google non si arrende

[caption id="attachment_10324" align="alignleft" width="300"] Android One[/caption] Android One è un progetto di Google che è stato lanciato qualche anno fa e a quanto pare non ha avuto moltissimo successo. Nonostante tutto però la Mountain View non si arrende e quindi ha deciso di provare a rilanciare la situazione. Il progetto non è assolutamente a breve termine, anzi, è in prospettiva futura nella speranza che comunque si arriverà a coinvolgere tutti i produttori per poi spingerli a maggiori aggiornamenti nel momento in cui sono disponibili. Sono anche state rilasciate alcune parole in merito ed eccole qui di seguito: “Abbiamo imparato molto dalla collaborazione con i primi partner e loro hanno imparato molto per quanto riguarda la disponibilità dei prodotti, i canali di distribuzione e altro ancora. Nel corso del tempo, collaborando con i produttori, ci assicureremo che le cose vadano molto meglio”. Android One è quindi un progetto molto ambizioso che l’azienda sta portando avanti per accontentare gli utenti ma soprattutto per regalare esperienze positive e all’altezza delle aspettative dei clienti. Non resta altro che attendere ulteriori informazioni che sicuramente arriveranno per far comprendere al meglio la situazione che riguarda questa piattaforma che ancora deve spiccare il volo tra gli utenti e non solo. Intatno gli sviluppatori continuano a lavorare sodo.