Arrivano le prime rivelazioni del sistema operativo iOS 9

Secondo le ultime indiscrezioni la Apple potrebbe presentare prossimamente il nuovo sistema operativo iOS 9. Pare proprio che sia stato anche svelato un supporto per una fotocamera frontale rinnovata che è dotata di flash ed è anche compatibile con video fino a 1080 p. La beta del sistema operativo è da qualche giorno nelle mani degli sviluppatori e pare che si stia lavorando per avere il meglio nella versione finale ma soprattutto per regalare emozioni positive a tutti gli utenti. La fotocamera di cui abbiamo parlato prima infatti è perfetta per i selfie, in quanto dotata di flash. Altre cose importanti da ricordare sono ad esempio la possibilità di poter registrare dei video con una qualità molto probabilmente pari a 1080 p anche se non è tutto poiché questo potrebbe avere ulteriori evoluzioni. Al momento, è difficile ipotizzare se questi codici facciano riferimento alla famiglia degli iPhone 6S, in via di presentazione il prossimo settembre, o siano serviti ad Apple semplicemente per testare un prototipo. Non resta altro che attendere ulteriori notizie riguardo il sistema operativo iOS 9, che sicuramente arriveranno per poter poi far comprendere agli utenti il lavoro che c'è dietro tutta questa serie di novità e di sviluppi.