One Plus, risolto il problema con i processori Snapdragon 810

Stando a quanto riportano le ultime indiscrezioni pare proprio che One Plus 2 integrerà un nuovo processore, ovvero lo Snapdragon 810 v2.1. Tutto questo è stato confermato poiché i problemi relativi al surriscaldamento del processore sono stati risolti e proprio in quest'occasione l'azienda cinese ha anche pubblicato un post sul forum ufficiale, spiegando tutto al meglio per rendere chiara la situazione ai suoi utenti. Nei test effettuati è stato riscontrato un uso eccessivo del thermal throttling, ovvero la riduzione della frequenza di clock per evitare un aumento della temperatura interna. OnePlus afferma che la revisione 2.1 del chip è immune da questo problema. Quindi si è avuta una nuova soluzione per il raffreddo molto simile a quella di Xiaomi, infatti nelle vicinanze del processore è stato inserito uno strato di gel termico e grafite, tutto questo quindi riesce anche a distribuire il calore generato, evitando così la concentrazione nell'unico punto dove è situato il processore. Dunque l'azienda si è messa al lavoro per dimostrare che ci tiene ad accontentare l'utenza ma soprattutto a poter risolvere i problemi di produzione. Non resta altro quindi, che provare i dispositivi con questo processore Snapdragon 810 per poi trarre delle conclusioni concrete a riguardo.