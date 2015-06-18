Caricamento...

Aggiornamento Galaxy Logo Aggiornamento Galaxy

One Plus, risolto il problema con i processori Snapdragon 810

Redazione Avatar

di Redazione

18/06/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

[caption id="attachment_8509" align="alignleft" width="300"]OnePlus OnePlus[/caption] Stando a quanto riportano le ultime indiscrezioni pare proprio che One Plus 2 integrerà un nuovo processore, ovvero lo Snapdragon 810 v2.1. Tutto questo è stato confermato poiché i problemi relativi al surriscaldamento del processore sono stati risolti e proprio in quest’occasione l’azienda cinese ha anche pubblicato un post sul forum ufficiale, spiegando tutto al meglio per rendere chiara la situazione ai suoi utenti. Nei test effettuati è stato riscontrato un uso eccessivo del thermal throttling, ovvero la riduzione della frequenza di clock per evitare un aumento della temperatura interna. OnePlus afferma che la revisione 2.1 del chip è immune da questo problema. Quindi si è avuta una nuova soluzione per il raffreddo molto simile a quella di Xiaomi, infatti nelle vicinanze del processore è stato inserito uno strato di gel termico e grafite, tutto questo quindi riesce anche a distribuire il calore generato, evitando così la concentrazione nell’unico punto dove è situato il processore. Dunque l’azienda si è messa al lavoro per dimostrare che ci tiene ad accontentare l’utenza ma soprattutto a poter risolvere i problemi di produzione. Non resta altro quindi, che provare i dispositivi con questo processore Snapdragon 810 per poi trarre delle conclusioni concrete a riguardo.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Apple Music, arrivano le prime news sui prezzi europei e non

Articolo Successivo

Apple Watch, finalmente disponibili nei negozi fisici

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Samsung Galaxy J6 2018 riceve Android 10

Samsung Galaxy J6 2018 riceve Android 10

18/04/2020

Samsung Galaxy, messaggio spaventa gli utenti?

Samsung Galaxy, messaggio spaventa gli utenti?

04/03/2020

Samsung Galaxy S9, Android 10 a macchia d’olio

Samsung Galaxy S9, Android 10 a macchia d’olio

08/02/2020