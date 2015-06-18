Apple Music, arrivano le prime news sui prezzi europei e non

[caption id="attachment_10574" align="alignleft" width="300"] Apple Music[/caption] Stando a quanto riportano le ultime indiscrezioni pare proprio che la Apple Music abbia stabilito i prezzi europei, e dall’ultima beta di iOS 8 si evince anche un probabile cambio 1 a 1 delle tariffe. Saranno previsti dei piani di abbonamento da 9, 99 dollari al mese dedicato al singolo, mentre per il secondo abbonamento famiglia, prevede l’accesso per più persone, ovvero sei al prezzo di 14, 99 dollari. I listini però non dovrebbero risultare molto convenienti per gli utenti dell’Europa proprio a causa del cambio diretto. In realtà pare proprio che bisogna considerare gli oneri di legge e tanto altro ancora. Non è ancora dato sapere però se tutto questo sia confermato, in quanto c’è un’IVA molto più alta rispetto agli altri paesi dell’unione. Apple Music è una piattaforma digitale dedicata alla musica in streaming, suddivisa in tre distinte sezioni: l’ascolto on demand, le stazioni radio 24 ore su 24 come Beats 1, infine Connect, un social network dedicato all’interazione diretta con gli artisti. Non resta altro quindi che attendere ulteriori informazioni a riguardo, che sicuramente arriveranno in modo ufficiale dall’azienda che cercherà di far conoscere tutte le sue idee e i suoi movimenti, agli utenti più interessati e non.