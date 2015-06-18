LG G4 Pro, il dispositivo sarà presentato nel mese di ottobre

[caption id="attachment_10577" align="alignleft" width="300"] LG G4 Pro[/caption] Stando a quanto riportano le ultime indiscrezioni pare proprio che il dispositivo LG G4 Pro, avrà il processore Snapdragon 820 e 4 GB di RAM. Entro il mede di ottobre infatti dovrebbe esserci l’annuncio del dispositivo da 8,5 pollici e una fotocamera da ben 27 megapixel. Queste sono anche le restanti caratteristiche: 16/32/64 GB di memoria flash, fotocamere da 27 e 8 Megapixel. Ed inoltre le restanti sono anche da scoprire. Questo dispositivo in questione, dovrebbe trattarsi di un phablet d’eccellenza che potrà quindi regalare agli utenti ottime prestazioni, ma soprattutto pare che possa accontentare anche le volontà di tutti quegli utenti che sono molto esigenti. Il prezzo del dispositivo LG G4 Pro si aggira intorno agli 8’’ dollari, per cui sembra proprio che il dispositivo occuperà la stessa fascia di mercato dei Samsung Galaxy Note. Non resta altro quindi, che avere ulteriori informazioni a riguardo per poter poi trarre delle conclusioni, anche se comunque ormai è risaputo che è sempre meglio attendere le prime recensioni degli utenti che avendolo tra le mani riescono a sfruttare al meglio le funzionalità e a dare pareri obiettivi. Dunque tutti gli appassionati non possono fare altro che attendere il mese di ottobre per questa fantastica novità.