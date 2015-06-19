Dropbox, è possibile inviare richieste file a tutti gli utenti

[caption id="attachment_7722" align="alignleft" width="300"] Dropbox[/caption] Stando a quanto riportano le ultime indiscrezioni pare proprio che Dropbox potrà inviare una richiesta file a tutti. Questa nuova funzionalità fa comprendere che chiunque potrà copiare una cartella e i relativi file richiesti dal singolo utente. La stessa società ha deciso di annunciare una nuova funzionalità che semplifica la condivisione di tutti questi file, proprio per non usare le shared folder. Per usufruire del servizio bisogna semplicemente inviare a tutti i propri amici, parenti ecc ecc una richiesta file. Saranno poi raccolti tutti in base all’argomento, evento o tanto altro per rendere anche facile il sistema allegati nelle mail. È possibile richiedere file di massimo 2 GB che verranno conservati in un’unica cartella, se ovviamente c’è spazio sufficiente. I file richiesti e copiati sul cloud rimangono privati. Solo l’utente che ha inviato la richiesta può visualizzare i file caricati da altri, a meno che non decida di condividerli. I destinatari una volta che hanno poi copiato questi file possono salvarli sul dispositivo oppure su Dropbox se lo posseggono. Quindi tutto questo è stato creato anche per concedere lo scambio di informazioni tra utenti che posseggono la piattaforma e non. Si attendono quindi aggiornamenti riguardo questo sistema della piattaforma file.