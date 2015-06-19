Huawei Media Pad T1 10, il nuovo tablet di media fascia

[caption id="attachment_10582" align="alignleft" width="300"] Huawei Media Pad T1 10[/caption] Stando a quanto riportano le ultime indiscrezioni pare proprio che Huawei Media Pad T1 10 sia uno dei nuovi dispositivi dell’azienda. Si tratta di un tablet con uno schermo HD da 9,6 pollici basato su 16:10 e con un sistema operativo Android Kit Kat 4.4.4. Sarà ovviamente possibile effettuare l’aggiornamento al nuovo Lollipop, si parla poi di un’interfaccia EMUI 3.0 che può essere anche aggiornata. Il processore all’interno è un quad core Qualcomm da 1,2 GHz e 1 GB di RAM ed infine anche 16 di storage. È possibile anche espandere questa memoria grazie schede micro SD con il supporto di USB On The Go. Il dispositivo in questione è anche dotato di una connettività 4G e WiFi, mentre la macchina fotografica presente al suo interno ha un obiettivo principale di 5 megapixel. Il nuovo Huawei Media Pad T1 10 quindi, pare proprio che potrà essere un dispositivo all’altezza delle richieste dell’utenza, in quanto molti dicono che rispetta i canoni dei tablet di fascia media con un prezzo accessibile ma soprattutto con delle funzionalità utili e apprezzabili. Non resta altro quindi che attendere ulteriori informazioni riguardo al dispositivo in questione, proprio per poter poi riuscire ad avere delle certezze a riguardo.