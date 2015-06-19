Samsung J5 e J7 sono i nuovi dispositivi prodotti dall'azienda
19/06/2015
[caption id="attachment_10584" align="alignleft" width="300"] Samsung J5[/caption] La Samsung è in continua produzione di dispositivi e questa volta siamo qui a parlare di Samsung J5 e Samsung J7. Questi due hanno delle particolari caratteristiche, il primo è dual SIM e ha un sistema operativo Android 5.1 Lollipop, poi si parla anche di un display da ben 5 pollici con una risoluzione HD. Il processore è un Qualcomm Snapdragon 410 quad core con 1,2 GHz, 1,5 GB di RAM e una memoria interna da ben 16 GB. È possibile inoltre inserire anche le schede micro SD per aumentare la memoria appunto del Samsung J5. La fotocamera infine è di 13 megapixel mentre la frontale è di 5 megapixel. Altre funzionalità sono la connessione con modulo WiFi, 4G LTE e GPS e poi Bluetooth 4.1 e una batteria da 2600 mAh. Per quanto riguarda appunto il Samsung J7 si parla di caratteristiche leggermente differenti tra cui un displau di 5,5 pollici, un processore octa core Qualcomm Snapdragon 615 da 1,4 GHz e 1,5 GB di RAM. La memoria interna è da 16 GB e si possono inserire anche qui le micro SD per espandere la memoria. La fotocamera è da 13 megapixel mentre la frontale è da 5 megapixel ed infine un’altra differenza è la batteria da 3000 mAh.
