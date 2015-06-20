Black Berry Slider sarà il nuovo dispositivo Android

[caption id="attachment_10593" align="alignleft" width="300"] Black Berry Slider[/caption] Black Berry Slider secondo le ultime indiscrezioni di mercato, pare che sarà il primo smartphone ad avere come sistema operativo Android. Lo schermo del dispositivo sarà un Quad HD da 5,4 pollici con processore Snapdragon 808, 3 GB di RAM e una fotocamera da ben 18 megapixel, mentre quella frontale è da 5 megapixel. Il dispositivo potrebbe arrivare sul mercato nel mese di novembre ma tutte queste sono notizie che solo l’azienda potrebbe confermare in quanto non si conoscono ancora i comunicati ufficiali. Lo schermo del dispositivo in questione inoltre potrebbe essere un dual edge con una doppia tastiera, ovvero una virtuale e una fisica slide out. Nonostante questo però si pensa che sia molto più probabile un lancio di un altro dispositivo, ovvero Oslo, che sarebbe una versione aggiornata dell’attuale dispositivo Passport, le specifiche tecniche ovviamente non cambieranno ma il telaio potrebbe essere in acciaio, la certezza su questo smartphone è che c’è il supporto per lo store Amazon. La nuova versione di Black Berry 10 può essere installata su tutti i modelli del produttore: Passport, Classic, Leap, Z3, Z10, Z30, Q5, Q10 e i due Porsche Design. Non resta che attendere ulteriori informazioni riguardo il nuovo possibile dispositivo Black Berry Slider.