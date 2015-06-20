ASUS Zen Watch 2, il nuovo dispositivo con Android Wear

[caption id="attachment_10476" align="alignleft" width="300"] ASUS ZenWatch 2[/caption] Secondo le ultime indiscrezioni pare proprio che l’ASUS Zen Watch 2 sia un dispositivo evoluto con Android Wear, tutto questo lo si è notato all’evento Computex 2015. Si tratta di uno smartwatch di ASUS che è basato sulla piattaforma Android Wear, proprio come detto in precedenza. Il suo fratello maggiore ha avuto due dimensioni e anche tre colorazioni differenti, quindi si è avuta anche un’ampia scelta per i cinturini. Il design di questo nuovo dispositivo è molto simile a quello precedente ma l’hardware cambia in quanto ci sono dei miglioramenti, che sono stati fatti proprio per accontentare le esigenze degli utenti. Il display è AMOLED con superficie Gorilla Glass 3, la CPU invece è Qualcomm e una batteria è ricaricabile grazie al connettore magnetico. Il dispositivo in questione può fungere anche da activity tracker per tutti coloro che praticano fitness e hanno bisogno di un dispositivo abilitato. Non resta altro che attendere ulteriori informazioni riguardo questo fantastico ASUS Zen Watch 2, che sicuramente arriveranno a breve in quanto l’azienda potrebbe effettuare il lancio a breve, infatti è previsto tutto per l’autunno in quanto ci sono degli eventi importanti nel quale dovranno essere presentati i vari dispositivi delle aziende partecipanti, con le rispettive novità.