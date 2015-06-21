Caricamento...

SoundHound è la nuova app vocale per sistema Android

21/06/2015

[caption id="attachment_10599" align="alignleft" width="300"]SoundHound SoundHound[/caption] Probabilmente siete a conoscenza con SoundHound come un modo per identificare le canzoni, ma nuova applicazione aziendale va ben oltre la musica ID. Hound è un’app che effettua una ricerca e controllo vocale, disponibile prima su Android. Sottolinea linguaggio naturale e le interazioni conversazionali. I video demo del app in azione sono molto impressionanti. Forse darà a Google e Siri una bella scossa, ma intanto pare che l'applicazione è stata lanciata come un invito solo beta, ma se si richiede l'accesso, non dovrebbe impiegare troppo tempo per entrare. Richiede una connessione ad internet per funzionare, quindi presumibilmente il sistema di inviti è un modo per assicurarsi che il server possa fare tutto con il semplice ausilio della voce. Quando si accede, troverete una interfaccia pulita che suggerisce alcune cose che si potrebbe desiderare di chiedere Sound Hound. È inoltre possibile utilizzare la voce "Okay Hound" per aprire l'applicazione, in qualsiasi momento, ma solo su dispositivi supportati. È possibile utilizzare Hound per fare cose semplici come ottenere un bollettino meteo, trovare le indicazioni, e identificare le canzoni. Ad esempio, si può chiedere di trovare ristoranti messicani nelle vicinanze, quindi di mostrare solo quelli che sono aperti passate 9:00. Non resta altro quindi che attendere ulteriori informazioni riguardo questa app vocale.

