Apple Watch, si parla di un nuovo dispositivo aggiornato

Ora che il primo Apple Watch 2 è stato finalmente presentato, è il momento di iniziare a lavorare sulla prossima versione che regalerà ancora più soldi all'azienda. Allora, che cosa ci si può aspettare dal nuovo dispositivo Apple? Secondo "fonti del settore", concentrandosi su uno delle più grandi. Probabilmente includerà un adattatore Wi-Fi inoltre prevede: una fotocamera FaceTime. Già OS permette agli utenti di effettuare e ricevere solo audio chiamate FaceTime, ed è naturale pensare che avevano voglia di fornire piena funzionalità. La fotocamera dovrebbe essere integrato nella lunetta. Per quanto riguarda se sia o bloccato, sarà scelta da lasciare all'utenza per proteggerlo. Un'altra cosa di Apple è che si cerca di creare pacchetti che sarebbero utili per aiutare gli utenti a fare la propria scelta. Certamente non si può dare la colpa ad una società per voler generare ulteriori profitti da un prodotto che i clienti, in particolare quelli con un sacco di reddito disponibile, vogliono chiaramente a comprare. Soprattutto quando hanno già dimostrato che spendere 49 dollari su un pezzo di silicone che costa 2 dollari per la produzione. Non resta altro quindi che attendere ulteriori informazioni riguardo questo fantastico dispositivo della casa da Cupertino, ovvero l'Apple Watch 2.