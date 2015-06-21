GPD, arrivano novità per la nuova game BOX

[caption id="attachment_10605" align="alignleft" width="300"] GPD GameBOX[/caption] Il creatore del GPD, secondo le ultime indiscrezioni, ha lasciato fuori un bel paio di dettagli che impediscono di essere un vero knockoff. Non c'è un display 3D, e manca lo schermo secondario sulla metà inferiore che mette il D in DS. È abbastanza grande, però, con un cinque pollici di diagonale e il layout di controllo è praticamente esplosivo. È possibile pre-ordinare il dispositivo in questo momento su un sito chiamato Willgoo. Per il prezzo di 160 dollari, si otterrà quindi un sistema alimentato da un processore quad-core Rockchip RK3288 che arriva al massimo a 1.8GHz. Una GPU Mali-T764 gestisce il rendering, ed ha 2GB di memoria DDR3. L'unità base è dotata di 16GB e c'è una versione da 32GB nei lavori, ma è anche possibile espandere tramite micro SD. GPD ha optato per Android 4.4 invece di 5.0 +, che è una specie di delusione. Manca anche il supporto e le telecamere di Bluetooth, ma il lato positivo è venuto con un adattatore Wi-Fi 802.11ac veloce. C’è infine una batteria di 6000mAh che consente una stima di otto ore di gioco. Questo è probabilmente un po 'sul lato generoso, ma dovrebbe almeno essere in grado di sopravvivere per un bel po’.