Dropbox, arriva un nuovo aggiornamento e il restyling

24/06/2015

[caption id="attachment_7722" align="alignleft" width="300"]Dropbox Dropbox[/caption] Dropbox è una delle piattaforme più utilizzate e a quanto pare c’è stato un bel restyling con nuove funzionalità, tra cui anche il salvataggio delle foto e la ricerca sul cloud. C’è stato quindi un miglioramento ma soprattutto si è cercato di velocizzare il servizio, proprio per essere al passo con i tempi. La versione 3.0 ha le stesse linee guida del material design di Google e sarà ancora ai beta tester, il rollout però sarà disponibile nei prossimi giorni. Le modifiche però non sono state fatte solo per l’estetica, ma anche per il funzionamento e il miglioramento delle altre caratteristiche offerte dalla piattaforma Dropbox. Ogni cartella avrà il proprio pulsante + per permettere di salvare velocemente le foto. C’è poi una nuova icona che è posizionata nel top menu che riesce a velocizzare la ricerca dei vari file sulla piattaforma in questione, mentre facendo lo swipe a destra e a sinistra si può navigare tra le varie cartelle presenti. Tutte le informazioni sono poi spostate nel pannello informativo per conoscere al meglio la data e l’ultima modifica, consentendo agli utenti di avere maggiore conoscenza di ciò che vi è all’interno di queste cartelle. Si attende quindi l’arrivo di questo aggiornamento.

