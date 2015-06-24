Il sistema operativo iOS 9 gestirà lo spazio della memoria

[caption id="attachment_10513" align="alignleft" width="300"] iOS 9[/caption] Stando a quanto riportano le ultime indiscrezioni pare proprio che iOS 9 potrà gestire automaticamente lo spazio esaurito. Infatti si cancelleranno momentaneamente le app per consentire l’aggiornamento del sistema operativo. Tutto questo è stato fatto perché con i precedenti sistemi operativi gli utenti avevano problemi, dunque i meno esperti possono finalmente fare un sospiro di sollievo, in quanto nella seconda beta del nuovo sistema operativo, è tutto effettuato in modo automatico per gestire al meglio lo spazio esaurito con una cancellazione momentanea per le applicazioni necessarie al recupero spazio. Ovviamente queste ultime saranno poi installate automaticamente di nuovo. Agli utenti sarà presentato un messaggio di avviso del dispositivo, dove si potrà scegliere l’eliminazione temporanea oppure l’interruzione del processo. Non si conosce ancora il processo con il quale avverrà tutto questo ma sicuramente è qualcosa che sarà poi spiegato meglio all’utenza con un comunicato ufficiale. Non resta altro che attendere quindi queste informazioni per poi trarre delle conclusioni sui nuovi metodi adottati dal sistema operativo iOS 9, che sicuramente cercheranno di migliorare le esperienze degli utenti nuovi ma anche di quelli fedelissimi, in quanto si cerca sempre di aiutare al massimo a comprendere il funzionamento dei device presentati dall’azienda da Cupertino.