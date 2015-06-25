Spotify, confermata l'acquisizione di Seed Scientific

[caption id="attachment_6939" align="alignleft" width="300"] Spotify su Android[/caption] Spotify è una delle applicazioni musicali più utilizzate del momento e pare proprio che sia stata confermata anche l’acquisizione di Seed Scientific. Questa diventerà quindi un’esclusiva dell’applicazione in questione, nonostante sia anche utilizzata per la piattaforma Beats Music. Queste le parole rilasciate a riguardo: “Adam e l’intero team di Seed Scientific ci hanno stupiti con la loro conoscenza dell’analisi dei dati e con la capacità di applicarla per risolvere i reali problemi dei clienti. Siamo incredibilmente entusiasti di dar loro il benvenuto in Spotify, per contribuire alla creazione di un team al top, accelerando così i nostri progetti relativi all’impiego dei dati. Seed Scientific è stata creata per evolvere il concetto di Scientific Thinking nel mondo dei dati. Oggi, i nostri algoritmi, la nostra conoscenza e le nostre applicazioni sono al servizio di molti brand noti, ONG e organizzazioni governative. Siamo felici di poter unire le nostre forze a quelle di Spotify, un pioniere nella formazione della cultura basata sulle informazioni, per dar vita alla realtà più avanzata al mondo nell’analisi dei dati”. Dunque la piattaforma in questione sta effettuando continui miglioramenti per regalare ottime esperienze ai suoi utenti di sempre ma anche ai nuovi pronti a provare l’esperienza.