Office Online, nuovi aggiornamenti per la formattazione

Office Office Online sta man mano avendo degli aggiornamenti e stando a quanto riportano le ultime indiscrezioni pare che sia possibile effettuare una formattazione semplice per concedere agli utenti di avere a disposizione una produttività maggiore. Tutti questi aggiornamenti sono sempre stati fatti per migliorare le esperienze degli utenti e proprio questa volta si vuole puntare ad evitare delle distrazioni, in quanto tutti coloro che utilizzano questa piattaforma possono tranquillamente concentrarsi su ciò che realmente dovrebbero fare. La casa di Redmond inoltre ha anche deciso di integrare nuovi strumenti per la correzione automatica del testo. Tutto questo però sarà disponibile pian piano nelle prossime settimane in quanto il roll out è sempre disponibile in modo lento per poter arrivare man mano ovunque. Altre modifiche sono state effettuate anche per Power Point su Office Online e quindi in particolare gli utenti possono facilmente selezionare e spostare, come anche ridimensionare gli oggetti con la tastiera e il mouse. Quindi gli ultimi aggiornamenti effettuati consentiranno di modificare e formattare le tabelle nel broswer e sarà anche possibile modificare le righe e le varie colonne. Non resta altro che attendere ulteriori informazioni riguardo alla situazione dell'aggiornamento per poi trarre delle conclusioni sicure a riguardo.