Facebook Messenger, non c'è più bisogno di un profilo social

25/06/2015

[caption id="attachment_7848" align="alignleft" width="300"]Facebook Facebook[/caption] Stando a quanto riportano le ultime indiscrezioni pare proprio che Facebook Messenger non abbia più bisogno di un account del social network, basterebbe infatti solo un numero di telefono per avere l’accesso all’app in questione. Tutto questo è stato fatto soprattutto per rendere indipendente l’applicazione dal social, insomma una sorta di Whatsapp e per completare il profilo ovviamente c’è bisogno di inserire il nome, il cognome e una fotografia. Con questo aggiornamento quindi molte persone potranno avvicinarsi al sistema di Facebook Messenger in quanto non si ha più necessariamente bisogno di un profilo sul social. Ad oggi ci sono circa 700 milioni di utenti sul social network di Mark Zuckerberg e pare proprio che questa piattaforma sia finalmente a prendere il volo per poter essere indipendente. Ovviamente nonostante sia stato effettuato questo aggiornamento, il creatore del social network ha sottolineato che non è necessario avere un profilo ma comunque se qualcuno ne è in possesso ci sono numerosi vantaggi nei metodi d’uso. Non resta altro quindi che attendere ulteriori informazioni a riguardo per poter poi trarre delle conclusioni. Quindi per conoscere di più bisogna leggere anche le recensioni degli altri utenti che già utilizzano l’applicazione in questione e che ne fanno un uso giornaliero.

