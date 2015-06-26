Beats 1, in cantiere tanti appuntamenti con i VIP

[caption id="attachment_10624" align="alignleft" width="300"] Beats 1[/caption] Beats 1 sarà la nuova radio di Apple e a quanto pare sul palinsesto sono anche disponibili dei programmi VIP. Infatti sono in elenco incontri con tantissime celebrità, infatti gli artisti avranno spazi autonomi e tra questi si potrà ammirare anche Elton Jhon. La piattaforma musicale che riguarda appunto la radio è stata molto pubblicizzata, soprattutto a New York e nel continente americano e pare che sia trasmessa 24 ore si 24. La stampa statunitense ha anche confermato che ci saranno degli eventi ogni tanto che dureranno circa un paio di ore, per poter consentire ai VIP di poter interagire liberamente con i propri fans e non solo, non mancheranno quindi interviste e tante altre cose interessanti riguardo i personaggi famosi. Add inaugurare il tutto potrebbe addirittura esserci il rapper Eminem ma ovviamente non c’è ancora la certezza, si avranno poi ulteriori esclusive musicali come ad esempio il nuovo singolo di Pharrel che è stato anche utilizzato come promo della stazione radio. Insomma Beats1 potrebbe essere un grande passo in avanti per l’azienda da Cupertino che da anni lavora per accontentare e soprattutto per stupire i suoi utenti, regalando sempre il massimo delle emozioni ma anche dell’esperienza nel campo della tecnologia e non solo.