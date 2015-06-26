Spotify, a breve sarà integrato con Android Wear

[caption id="attachment_6939" align="alignleft" width="300"] Spotify su Android[/caption] Spotify è una delle applicazioni di streaming più diffuse al momento e secondo le ultime indiscrezioni pare proprio che sia integrato finalmente con Android Wear. Tutto questo è stato reso possibile grazie ad un aggiornamento che da la possibilità di controllare la riproduzione della musica tramite il proprio dispositivo smartwatch. Tutti i possessori di questo dispositivo quindi potranno semplicemente interagire grazie al display dell’orologio e in più non c’è l’obbligo di tirar fuori lo smartphone. L’aggiornamento completo ovviamente è in fase di rollout sul Play Store e non resta che attendere la disponibilità. Da alcuni screenshot si evince che si avrà un’interfaccia molto semplice e minimalista, perfetta per utilizzarla con uno schermo di piccole dimensioni. La scheda dell’app è visualizzata in modo del tutto automatico al polso non appena si avvia la riproduzione di un brano sul telefono. Gli aspetti da migliorare non mancano ad esempio la gestione del volume, ma si tratta comunque di un primo passo da apprezzare. Non resta altro quindi che attendere ulteriori informazioni che riguardano Spotify e il suo attuale aggiornamento che include il miglioramento delle funzioni e dell’interfaccia su Android Wear, facilitando così l’utilizzo di tutti gli utenti che lo posseggono e che avranno intenzione di utilizzarlo.