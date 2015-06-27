One Plus 2, la presentazione avverrà con la realtà virtuale
di Redazione
27/06/2015
Secondo le ultime indiscrezioni pare proprio che One Plus 2 finalmente sarà presentato in diretta live con una realtà virtuale. L’evento è stato programmato per il 27 luglio e tutti potranno assistere da casa con un visore per la realtà virtuale. È stato scelto questo modo di trasmissione per distinguersi dalla massa e per portare delle nuove tipologie di presentazioni tra gli utenti, che spesso chiedono delle novità e non sono accontentati. Con la realtà virtuale quindi si possono ottenere dei grandi risultati, eliminando la barriera tra presentatori e presentatori, proprio come se ci si trovasse di persona all’evento. Gli utenti da casa quindi non vedranno le immagini piatte e ridurranno le spese, potranno inoltre ammirare il nuovo One Plus 2 da tutte le angolazioni per poter comprendere al meglio com’è formato il dispositivo. Inoltre nei prossimi giorni si potranno iniziare ad effettuare le prime ordinazioni per un OnePlus Cardboard che è dotato di un materiale più durevole rispetto al precedente ma comunque adatto e compatibile al nuovo dispositivo. Non resta altro che attendere ulteriori informazioni riguardo alla presentazioni e alle altre caratteristiche ufficiali, che sicuramente l’azienda rilascerà prima e dopo questa fantastica presentazione che stupirà tutti gli utenti appassionati e non di tecnologia.
