Oracle inserisce Yahoo come nuovo motore di ricerca

27/06/2015

[caption id="attachment_7949" align="alignleft" width="300"]Yahoo Mail Yahoo Mail[/caption] Stando a quanto riportano le ultime indiscrezioni pare che Oracle stia sostituendo Ask con Yahoo, infatti nella prossima versione del plugin Java, sarà mostrata una schermata che permetterà di impostare il nuovo motore di ricerca. Quindi Microsoft ha anche aggiornato i suoi antivirus per eliminare le toolbar vecchie e considerate minacciose e poco gradite. I termini però non sono stati ancora divulgati e quindi non si hanno delle certezze a riguardo. Yahoo quindi qualora si volesse, diventerà il motore di ricerca predefinito su tutti i broswer, anche se comunque sarà mostrata una schermata per consentire agli utenti di scegliere il più adatto alle proprie esigenze. Questo processo consente quindi a tutti di scegliere in modo semplice cosa meglio si crede per le proprie esigenze, ma soprattutto si tratta di un trucco adottato dall’azienda per sperare di incrementare il market share che ultimamente è comunque diminuito, nonostante sia stato installato sul 90% dei dispositivi negli Stati Uniti. Non resta altro che attendere ulteriori informazioni riguardo ad Oracle che sicuramente arriveranno prossimamente, in merito alla situazione per spiegare al meglio come comportarsi una volta effettuato questo cambiamento e come procedere per eventuali modifiche. Quindi si tratta di un lavoro fatto anche per migliorare le esperienze degli utenti e non solo.

