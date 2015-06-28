Apple Watch, migliorata la batteria fino a 30 ore

[caption id="attachment_9453" align="alignleft" width="300"] Apple Watch[/caption] Qualcuno sta per far comprendere che la durata della batteria di Apple Watch cambierà grazie ad un pagamento di 249 dollari per la correzione. Sì, una band Reserve - fondamentalmente un pacco batterie esterno avvolto in silicone che si carica tramite porta micro USB - ha un prezzo di circa il 70% del costo di un Apple Osservare Sport. La società sostiene ulteriori 30 ore, spingendo l'orologio per circa due giorni pieni di utilizzo. Molto meglio, per essere sicuro, ma ancora nemmeno vicino a Pebble territorio. Il cinturino Reserve aggiunge anche una discreta quantità di peso. Collegare uno a un Apple Guarda Sport e va da 25 grammi a 65 grammi. Noterete la differenza, ma non è certamente ancora pesante per gli standard di vigilanza. Reserve afferma che la loro band è pienamente conforme Guarda linee guida di progettazione banda di Apple. Essi affermano inoltre che allegandolo a un orologio non viola la garanzia AppleCare o termini e condizioni di Apple. Detto questo, non è proprio la loro chiamata a fare. Apple ha l'ultima parola, e se la band di Riserva non ottiene il timbro di approvazione può finire nella stessa classe come i caricabatterie generici e cavi che sono stati incolpati di tanti fiaschi iPhone-correlati.