Apple Music, Taylor Swift incrimina l'app

Apple è stata costretta a fare un'inversione a U sul suo servizio di Apple Music, ed è in gran parte grazie alle azioni di Taylor Swift e una campagna di PR negativa che è riuscita a dare il via contro la società. L'applicazione lancerà con una prova gratuita di 3 mesi per ogni persona che lo vuol provare. Il problema è, che la Apple aveva deciso e concordato con gli editori musicali più grandi che nessuno sarebbe stato pagato per le canzoni suonate durante questo periodo di prova gratuito. Molti artisti erano e sono ancora arrabbiati per questo. Apple ha rifiutato di muoversi sulla questione, fino a quando Taylor Swift è stata coinvolta. Durante il fine settimana Swift ha registrato una denuncia pubblica ad Apple sul suo Tumblr spiegare perché lei sarebbe trattenendo qui 1989 album dal servizio di streaming musicale. Swift è in una posizione unica di essere in grado di pagare per tutto quello che ha bisogno semplicemente di suonare dal vivo, così lei ha il potere di decidere dove la sua musica è reso disponibile. La denuncia della cantante è stata la seguente: "Noi non vi chiediamo iPhone gratis. Per favore, non chiedete di fornire la nostra musica per nessun pagamento". Swift è incredibilmente popolare come artista, e quindi la sua denuncia era stata letta da milioni di fan e clienti Apple. Il PR ha iniziato a girare negativo nei confronti di Apple, e così ha reagito rapidamente.