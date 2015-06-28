OS X, arriva l'aggiornamento El Capitan

[caption id="attachment_7801" align="alignleft" width="300"] iOS[/caption] Apple ha annunciato il suo ultimo aggiornamento alla linea di OS X: El Capitan. Altro che essere divertente da dire-andare avanti, ascoltare come rotola fuori la lingua-El Capitan è un famoso punto di riferimento all'interno di Parco Nazionale di Yosemite, una piccola parte di un'entità più grande. Come Craig Federighi, senior vice presidente Apple del Software Engineering, uscì sul palco WWDC, e presentò le aspettative per El Capitan. Questo aggiornamento sarebbe stato fatto per la raffinazione dell'esperienza Mac, con miglioramenti alla gestione delle finestre, Spotlight e applicazioni integrate, e migliorando le prestazioni delle attività di tutti i giorni, da così il lancio di applicazioni per l'accesso a e-mail-sono più veloce e reattivo. El Capitan offre una moltitudine di utente minorenne cambia tutto per il miglioramento di una user experience più facile e più fluido. Inoltre, nel tema del rilascio Yosemite, El Capitan aggiunge più iOS gesti nel mix. Ma alcuni dei suoi cambiamenti più significativi si svolgono sotto il cofano: miglioramenti delle prestazioni che sfruttano la tecnologia grafica di Apple, Metallo. Cosa c'è di più, Apple annuncia, con l'aggiornamento, gli utenti saranno in grado di lanciare le applicazioni 1,4x più veloce di prima, passare tra le applicazioni e messaggi di posta elettronica mostra due volte più veloce, e anteprime PDF aperti fino a quattro volte più veloce. El Capitan è quindi tutto un perfezionamento di OS X che è stato anche atteso un po' troppo.