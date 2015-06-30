PayPal, nuovo aggiornamento dell'app

[caption id="attachment_9097" align="alignleft" width="300"] PayPal[/caption] Dicono che la terza volta è il fascino ad attirare utenti, e che certamente sembra essere vero per la politica robocalling di PayPal. La loro ultima revisione di fatto mette gli utenti in primo luogo. Il primo aggiornamento che hanno messo insieme ha dato il permesso sia per l'azienda e i suoi partner a chiamata fredda per qualsiasi motivo hanno voluto. Gli utenti sono stati optato per impostazione predefinita, e sembrava come se non ci sarebbe stato alcun modo per opt-out. Gli utenti PayPal non erano troppo entusiasti del cambiamento, e non è il genere di cosa che la FCC sembra gentilmente su. In effetti, la Commissione si accingeva a mettere nuove protezioni dei consumatori nel luogo. Appena due giorni dopo l'aggiornamento robocall è stato avvistato, l’azienda ha annunciato che stavano ritirando il loro appoggio. Gli utenti sono in effetti data la possibilità di opt-out. Ora, hanno fatto un passo ulteriore, PayPal ha detto che faranno solo in modo di interagire il singolo utente: per fornire avvisi di account, segnalano attività fraudolenta, o per raccogliere un debito residuo. L'azienda ha inviato un aggiornamento sul suo blog dicendo che l'intera situazione era tutto un grande equivoco, e che il linguaggio non comunica chiaramente come hanno intenzione di contattare i clienti.