LG Chem, la nuova batteria è in vendita

[caption id="attachment_10645" align="alignleft" width="300"] LG Chem[/caption] Uno dei maggiori ostacoli che gli smartwatches devono superare è la durata della batteria. La dimensione di un dispositivo si limita ad essere abbastanza piccola da stare comodamente su un polso per tutto il giorno, cioè la dimensione della batteria è molto limitata. Se è possibile ottenere un giorno di utilizzo con una sola carica, si sta facendo bene. Tuttavia, la batteria potrebbe essere più grande, e LG Chem è ora in vendita ed è uno che utilizza una nuova forma. In genere, le batterie ricaricabili si trovano in piccoli dispositivi, tra cui smartphone, lettori MP3, e compresse sono di forma rettangolare. Se si apre qualsiasi smartwatch oggi sarà più probabile trovare una batteria rettangolare. La soluzione di LG? Una batteria esagonale. Rendendo la esagonale batteria, LG è riuscita a montare un ulteriore 25% della capacità della batteria. Qualsiasi smartwatch passaggio da una forma rettangolare alla batteria esagonale dovrebbe vedere un beneficio immediato di ore aggiuntive di utilizzo, probabilmente senza che siano necessarie altre modifiche di progettazione. Dunque non resta altro che avere ulteriori informazioni riguardo LG Chem che sicuramente renderà l’utenza, molto più interessata e attenta alla situazione.