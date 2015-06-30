Caricamento...

Malwarebytes, arrivano delle novità interessanti

30/06/2015

[caption id="attachment_10647" align="alignleft" width="300"]Malwarebytes Malwarebytes[/caption] I creatori dei popolari Malwarebytes software anti-malware hanno un un problema della pirateria sulle loro mani. Invece di vedere la cosa come risolvere questo problema come la maggior parte delle aziende farebbe hanno deciso di avvicinarsi come un'opportunità. Invece di cercare di punire i pirati, Malwarebytes si sta estendendo, lo chiamano "un programma di amnistia", ed ecco cosa ne faranno. Stanno andando a offrire chiavi libere di prodotto a chi usa il loro software che avrebbero ottenuto la loro chiave corrente attraverso canali tutt'altro che ufficiale. Permettono inoltre di attivare Malwarebytes Premium a costo zero. La licenza è buona per un abbonamento di 12 mesi, in modo che la speranza sia che gli ex pirati possano afferrare una chiave legit, usarla, e poi decidere se è degno di un paio di dollari l'anno. I lavoratori dicono che nonostante la prova, l’app in questione sia ancora relativamente nuova sfidante per le applicazioni più conosciute come Norton e Kaspersky, ma è già pubblicato alcuni segni impressionanti nei test comparativi. Non resta altro quindi che attendere ulteriori informazioni riguardo questa fantastica applicazione nuova, che riuscirà a proteggere molto probabilmente gli utenti con un nuovo sistema. Sicuramente diverso dal solito e dai precedenti antivirus.

