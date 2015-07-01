Google Play Store, Microsoft ha contribuito con delle app

[caption id="attachment_7126" align="alignleft" width="300"] Google Play Store[/caption] Quando Linus Torvalds disse: "Se mai Microsoft farà applicazioni per Linux vuol dire che ho vinto," c'era una buona probabilità che non immaginasse il mondo in cui viviamo oggi. Mentre Microsoft deve ancora mettere qualsiasi attenzione significativa nei canali principali di Linux, Microsoft ha contribuito con un bel po 'di Android. Infatti, con oltre 40 applicazioni disponibili di Microsoft nel Google Play Store, è chiaro che la società ha fatto enormi passi verso infiltrarsi più popolare sistema operativo mobile del mondo. Molto prima che il CEO di Microsoft Satya Nadella fosse sul palco per annunciare un "Cloud prima, Mobile First" punto di riferimento per il futuro, Play Store di Google è stato sede di un paio di applicazioni Microsoft. In un primo momento, queste iniziative erano o piccole o appositamente costruite. Nel corso dell'ultimo anno il numero di applicazioni Microsoft ha contribuito al Play Store di Google che è migliorato, tra le varie app c’è anche la suite completa Microsoft Office Mobile e una nuova schermata di blocco che si concentra sul fatto di poter arrivare rapidamente alle vostre applicazioni e dati del calendario. La parte migliore di queste applicazioni esistenti su Android è che la maggior parte di loro gestiscono molto bene qualsiasi dispositivo moderno, e Android sta rapidamente raggiungendo un punto in cui le applicazioni di Microsoft potrebbero sostituire Google per molti utenti.