Cyanogen Inc, Microsoft investe più di 70 milioni

[caption id="attachment_10652" align="alignleft" width="300"] Cyanogen Inc[/caption] Un report del Wall Street Journal afferma che Microsoft prevede a reinvestire i soldi in Cyanogen Inc. come parte di un 70 milioni dollari a ciclo di investimento. Anche se può sembrare strano per l’azienda arrivare alla pari con una ditta che produce il software Android, in realtà pare che sia un accoppiamento perfetto. L'obiettivo dichiarato di Cyanogen Inc, secondo il suo amministratore delegato, è quello di prendere Android da Google. Questo è qualcosa che Microsoft vorrebbe che accadesse. Questo sistema può avere familiarità con CyanogenMod, che è una ROM open source per i telefoni Android. È possibile ottenere un dispositivo da un vettore o rivenditore, sbloccare il bootloader, e installare CyanogenMod al posto del magazzino del sistema operativo Android. Android è open source, quindi ogni azienda è libera di prendere il software di base e distribuirlo come più gli piace. Tuttavia, Microsoft ha affermato rivendicazioni di brevetto su alcuni aspetti di Android. Ha usato questo per estrarre canoni da molti OEM di Android. Cyanogen attualmente include i servizi di Google, ma potremmo immaginare un futuro in cui le sue ROM verranno fornite con i contenuti di Microsoft integrati. Tuttavia, questa storia di "prendere Android da Google" sembra un po 'inverosimilema non resta che attendere ulteriori informazioni.