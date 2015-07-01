Amazon Fire Phone, non è stato un successo per l'azienda

[caption id="attachment_10655" align="alignleft" width="300"] Amazon Fire Phone23[/caption] Dopo aver visto ripetuti, massicce riduzioni di prezzo, non vi è più alcun dubbio l'Amazon Fire Phone è stato un grande insuccesso per l'azienda. Tuttavia, il CEO di Amazon, Jeff Bezos, non è pronto a gettare la spugna. Quando è stato chiesto dal Business Insider cosa ha causato il crash del telefono, ha spiegato semplicemente che sta andando a prendere tempo per ottenere un telefono giusto Amazon. L’Ascesa e la caduta di Amazon Fire Phone sta rapidamente diventando leggenda su internet. C'era stata anche una speculazione su un telefono di Amazon da quando il tablet originale Fire Kindle è stato lanciato più di tre anni fa. Quando finalmente arrivò, non era affatto quello che la gente si aspettava. Invece di creare un dispositivo di budget-friendly simile a quelli precedenti , il telefono è stato di una fascia premium che prevedeva 200 dollari per l’acquisto sul contratto con AT & T. Aveva anche molte funzioni ingannevoli, e quindi si parla anche di una mancanza di applicazioni, del resto come tutti i dispositivi dell’azienda. Non resta altro che attendere quindi, ulteriori informazioni a riguardo per poter poi trarre delle conclusioni, anche se l’azienda sta già provvedendo e pare che ci sia anche una soluzione.