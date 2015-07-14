Samsung offre rimborso di 200 euro per acquisto del Samsung Galaxy S6

Come già accaduto in passato con i modelli precedentemente immessi sul mercato, Samsung ha deciso, al fine di incentivare i propri consumatori all’acquisto dei nuovissimi Samsung Galaxy S6 e Galaxy S6 Edge, di offrire un rimborso di 200 euro, consistente in un accredito che potrà essere ricevuto tramite bonifico bancario. Tale promozione, chiamata “Galaxy S6 – Passa ad un livello superiore”, sarà valida per un periodo limitato, ed usufruibile entro il 7 settembre 2015. Per usufruire dell’iniziativa, è necessario innanzitutto possedere un coupon che viene distribuito tramite evento speciale, in periodi limitati nei giorni compresi tra il 10 luglio 2015 ed il 31 agosto 2015, presso alcuni stand presenti in diversi outlet di moda sparsi in alcuni comuni italiani. Dopodiché, sempre entro il tempo prestabilito, bisogna acquistare un prodotto a scelta tra il Samsung Galaxy S6 ed il Galaxy S6 Edge, conservando lo scontrino fiscale e le prove d’acquisto. Infine, dopo essersi iscritti al Samsung People Club presso l’apposito sito internet, sarà sufficiente inserire, oltre ai propri dati, anche il codice del coupon, il codice seriale del prodotto acquistato, una foto che confermi la prova d’acquisto (che indichi sia la data d’acquisto che il codice seriale del prodotto), e le coordinate bancarie presso le quali si desidera ricevere il bonifico. Completate queste operazioni, entro breve tempo l’utente potrà ricevere il proprio rimborso.