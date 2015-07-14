Samsung Galaxy Note 5 avrà 4 GB di RAM?

Pur non essendoci ancora l’ufficialità, numerose notizie continuano a trapelare circa l’uscita del nuovo ed attesissimo Samsung Galaxy Note 5, la cui presentazione dovrebbe avvenire verso gli inizi di settembre o, secondo alcune insistite voci di corridoio, che si stanno diffondendo sempre più rapidamente, già intorno ai primi giorni di agosto. Modello che si preannuncia già come uno fra i più importanti e tecnologicamente avanzati prodotti dalla famosa azienda coreana, il nuovo phablet della Samsung offrirà agli utenti tutta una gamma di caratteristiche in parte simili a quelle di modelli già presenti sul mercato, come quelle peculiari ai Samsung Galaxy S6 o ai Samsung Galaxy S6 Edge, ed in parte nuovi e praticamente innovativi. In particolare, sembra che il Samsung Galaxy Note 5 sarà dotato di una RAM di ben 4 GB, ossia 1 GB in più rispetto agli smartphone più performanti realizzati dal colosso coreano, garantendo così una potenza ed una serie di prestazioni decisamente soddisfacenti anche per i consumatori più esigenti. Il Galaxy Note 5 diventerebbe, pertanto, il primo dispositivo telefonico provvisto di una RAM di tale capacità, sebbene secondo altre fonti, compatibilmente con i modelli Galaxy S6 e Galaxy S6 Edge, non sarà possibile espandere ulteriormente la memoria tramite scheda micro SD.