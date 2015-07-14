Caricamento...

Aggiornamento Galaxy Logo Aggiornamento Galaxy

Samsung Galaxy Note 5 avrà 4 GB di RAM?

Redazione Avatar

di Redazione

14/07/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Pur non essendoci ancora l’ufficialità, numerose notizie continuano a trapelare circa l’uscita del nuovo ed attesissimo Samsung Galaxy Note 5, la cui presentazione dovrebbe avvenire verso gli inizi di settembre o, secondo alcune insistite voci di corridoio, che si stanno diffondendo sempre più rapidamente, già intorno ai primi giorni di agosto. Samsung Galaxy Note 5 RAMModello che si preannuncia già come uno fra i più importanti e tecnologicamente avanzati prodotti dalla famosa azienda coreana, il nuovo phablet della Samsung offrirà agli utenti tutta una gamma di caratteristiche in parte simili a quelle di modelli già presenti sul mercato, come quelle peculiari ai Samsung Galaxy S6 o ai Samsung Galaxy S6 Edge, ed in parte nuovi e praticamente innovativi. In particolare, sembra che il Samsung Galaxy Note 5 sarà dotato di una RAM di ben 4 GB, ossia 1 GB in più rispetto agli smartphone più performanti realizzati dal colosso coreano, garantendo così una potenza ed una serie di prestazioni decisamente soddisfacenti anche per i consumatori più esigenti. Il Galaxy Note 5 diventerebbe, pertanto, il primo dispositivo telefonico provvisto di una RAM di tale capacità, sebbene secondo altre fonti, compatibilmente con i modelli Galaxy S6 e Galaxy S6 Edge, non sarà possibile espandere ulteriormente la memoria tramite scheda micro SD.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Samsung Galaxy A8 è ufficiale

Articolo Successivo

Samsung offre rimborso di 200 euro per acquisto del Samsung Galaxy S6

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Samsung Galaxy Fold 2 arriverà ad agosto?

Samsung Galaxy Fold 2 arriverà ad agosto?

01/05/2020

Samsung Galaxy Note 20 dirà addio al 4G?

Samsung Galaxy Note 20 dirà addio al 4G?

28/04/2020

Samsung Galaxy Fold 2 non avrà la S-Pen

Samsung Galaxy Fold 2 non avrà la S-Pen

24/04/2020