Samsung Galaxy A8 è ufficiale

Dopo una lunga serie di rumors, indiscrezioni e voci di corridoio, il colosso coreano Samsung ha finalmente dato l’annuncio ufficiale circa il suo ultimo gioiello: il Samsung Galaxy A8, attesissimo phablet che preannuncia una serie di caratteristiche che lo renderanno uno fra i migliori e più performanti apparecchi telefonici targati Samsung. Il Samsung Galaxy A8, difatti, sarà dotato di uno schermo di 5,7 pollici con risoluzione in full HD, una RAM da 2 GB ed una memoria interna base di 16 GB che, a seconda delle preferenze e delle esigenze degli utenti, sarà espandibile tramite scheda micro SD. La fotocamera posteriore, dotata peraltro di un flash in LED, sarà di 16 megapixel, mentre quella anteriore consterà di 5 megapixel. Pur essendo un modello dalle dimensioni decisamente ingombranti, con i suoi 77 millimetri di lunghezza ed i suoi 158 millimetri di altezza, i suoi appena 5,9 millimetri di larghezza lo renderanno, al momento, il dispositivo Galaxy dallo spessore più esile finora mai realizzato. Il peso si aggirerà sui 151 grammi, rendendolo quindi anche piuttosto leggero. Non vi sono ancora notizie certe circa la sua data di uscita (ulteriori novità in merito potrebbero tuttavia essere comunicate nelle prossime ore), mentre il prezzo dovrebbe aggirarsi su una cifra compresa tra i 400 ed i 500 euro.