Samsung Galaxy Note 5 potrebbe non arrivare in Europa

Abbiamo, parlato, proprio ieri, di alcune voci di corridoio sempre più diffuse circa l’uscita anticipata del nuovo gioiellino del colosso coreano Samsung, l’attesissimo phablet Samsung Galaxy Note 5, che con i suoi ben 4 GB di RAM diventerà, per il momento, l’apparecchio telefonico prodotto da Samsung con RAM più alta di sempre, e presumibilmente anche tra i più performanti mai realizzato dall’azienda. Le indiscrezioni delle ultime ore riferiscono che il Samsung Galaxy Note 5 verrà presentato, insieme al modello Samsung Galaxy S6 Edge Plus, già il prossimo 12 agosto, ossia ben prima di quanto si dicesse nelle prime previsioni, mentre la messa in vendita dei due dispositivi dovrebbe avvenire pochi giorni dopo, il 21 agosto. Se da una parte la notizia si è rivelata sicuramente allettante per i clienti più esigenti, la verità dice che, purtroppo, quanto detto sopra varrà, perlomeno per i primi tempi, solamente per il Nord America e per i principali mercati asiatici, come la Cina, la Corea del Sud e Singapore: in Europa ed in Russia, infatti, sembra che la messa in commercio del Galaxy Note 5 avverrà solamente tra qualche mese, in modo da impedire, in tali mercati, una sorta di concorrenza interna con il modello Galaxy S6 Edge Plus.