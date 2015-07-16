Il Samsung Galaxy S7 uscirà già nel 2015?

Il Samsung Galaxy S6, ultimo apparecchio telefonico di punta prodotto dal colosso coreano, è stato immesso sul mercato appena pochi mesi fa, ed i nuovi modelli in uscita fra poche settimane, i Samsung Galaxy Note 5 ed il Samsung Galaxy S6 Edge Plus, saranno disponibili, nel mercato nordamericano, a partire dal 21 agosto, cioè tra poco più di un mese. Tuttavia, secondo alcune voci di corridoio che, al momento, non trovano conferme ufficiali, pare che Samsung stia pensando, per accontentare i suoi clienti più esigenti ed affezionati, di confezionare una sorpresa che sarebbe tanto inaspettata quanto gradita: l’esclusivo Samsung Galaxy S7, che sarà presumibilmente il dispositivo più performante mai realizzato dall’azienda coreana. Dando credito a questi insistiti rumors, il Samsung Galaxy S7 potrebbe uscire già verso la fine del 2015, intorno alle giornate natalizie, un periodo in cui verosimilmente si può registrare un notevole aumento delle vendite. Non vi sono, naturalmente, delle certezze in merito, anche se si presume che il Galaxy S7 potrebbe vantare tutta una gamma di caratteristiche che lo renderebbero uno dei migliori smartphone mai realizzati: tra di essi, si parla di una fotocamera da ben 30 megapixel, che garantirebbe di scattare fotografie di eccezionale qualità, oltre che di una RAM da ben 4 GB, compatibilmente quindi con il modello Samsung Galaxy Note 5.