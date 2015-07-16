Samsung Galaxy Note 5: le ultime novità

Abbiamo dato notizie, durante i giorni scorsi, circa l’uscita del nuovo ed attesissimo gioiellino in produzione dal colosso coreano Samsung, il Samsung Galaxy Note 5, la cui presentazione ufficiale avverrà, a quanto pare, contemporaneamente a quella del modello Samsung Galaxy S6 Edge Plus, il prossimo 12 agosto, mentre la loro immissione sul mercato nordamericano ed in quello asiatico slitterà ad una decina di giorni più tardi, appena il 21 agosto. Detto anche che il Galaxy Note 5 verrà dotato di una RAM di ben 4 GB, al momento un record per quanto riguarda l’azienda coreana (i modelli Galaxy S6 e Galaxy S6 Edge sono fermi ad una RAM di 3 GB), a poche settimane dalla presentazione iniziano a circolare nuove informazioni circa questo dispositivo: pare, ad esempio, contrariamente con quando avvenuto con gli ultimi apparecchi realizzati da Samsung, che il Samsung Galaxy Note 5 avrà uno spessore notevole, secondo alcuni di circa 8 millimetri, presumibilmente per ospitare una batteria più grande, più potente e, pertanto, più durevole rispetto a quelle standard utilizzate finora dalla casa coreana. Sembra inoltre che la scocca del Galaxy Note 5 sarà composta in policarbonato, mentre i bordi dell’intero phablet verranno protetti da un’elegante cornice metallica, sia per una questione estetica (compatibilmente con gli ultimi prodotti realizzati da Samsung), sia per aumentarne la resistenza.