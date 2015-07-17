Importanti conferme sul Samsung Galaxy S5 Neo

I modelli prossimi all’uscita più desiderati dagli affezionati della nota azienda coreana Samsung, sono certamente il Samsung Galaxy Note 5 ed il Samsung Galaxy S6 Edge Plus, che dovrebbero essere presentati ufficialmente già durante il prossimo 12 agosto. Tuttavia, succose indiscrezioni si stanno diffondendo e si stanno facendo via via sempre più concrete circa un modello sicuramente meno performante rispetto ai due sopra citati, ma non per questo meno atteso: stiamo parlando del Samsung Galaxy S5 Neo, dispositivo che, all’interno del mercato degli apparecchi telefonici, si assesterà su una fascia medio-alta. Il Galaxy S5 Neo sarà una sorta di revisione del Samsung Galaxy S5, del quale apporterà alcune interessanti modifiche: anzitutto, la fotocamera anteriore subirà un’evoluzione in termini di qualità, in quanto la vecchia capacità di 2 megapixel verrà aumentata a 5, presumibilmente per assecondare la dilagante moda dei selfie e permettendo, pertanto, anche a chi non dispone di grosse cifre di poter comunque acquistare un telefono che permetta di effettuare autoscatti di grande qualità. La fotocamera posteriore, invece, sarà di 16 megapixel. Il Samsung Galaxy S5 Neo sarà inoltre dotato di una RAM da 2 GB, un processore Exynos 7580 da 1,6 GHz, una memoria interna da 16 GB, ed una batteria da 2800 mAh, che garantirà all’apparecchio una discreta durata.