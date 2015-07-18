Presto in arrivo i nuovi tablet Samsung Galaxy Tab S2 8.0 e 9.7

Sono tempi particolarmente felici e prosperi per il colosso coreano Samsung, per quel che riguarda i suoi apparecchi telefonici: dopo i vari annunci più o meno ufficiali circa alcuni attesissimi prodotti come il Samsung Galaxy S6 Edge Plus ed Samsung Galaxy Note 5, le cui presentazioni avverranno ad agosto, oltre al Samsung Galaxy A8, che sarà lo smartphone più sottile mai realizzato, arrivano adesso ulteriori conferme anche sul settore tablet. Il Samsung Galaxy Tab S2 8.0 ed il Samsung Galaxy Tab S2 9.7, infatti, verranno presentati, a quanto pare, già a partire dalla prossima settimana, secondo alcuni addirittura lunedì 20 luglio 2015, contrariamente quindi alle voci che prevedevano che i due apparecchi sarebbero stati immessi sul mercato solamente a settembre, con l’arrivo della stagione autunnale. Il Tab S2 8.0 avrà una dimensione leggermente più contenuta, con un display da 8 pollici, mentre il Tab S2 9.7 sarà dotato, come ben si può presumere, di uno schermo da 9.7 pollici. Peculiarità interessante comune ad entrambi i dispositivi, che monteranno una RAM da 3 GB, un processore Exynos 5433, ed una memoria interna da 32 GB (espandibile tramite scheda micro SD), è lo spessore: con i loro 5,4 millimetri, saranno i tablet più sottili mai realizzati.